Российские биатлонисты страдают от нехватки качественных боеприпасов из-за санкций, что угрожает их карьерам и снижает результаты на соревнованиях.

Российским биатлонистам не хватает хороших патронов, и это серьезно влияет на их результаты. По словам Антона Бабикова, чемпиона мира 2017 года, плохое качество боеприпасов заставляет его задуматься о завершении карьеры.

Раньше спортсмены могли выбирать из 15-20 партий патронов перед сезоном, но теперь они ограничены лишь несколькими вариантами. Это связано с международными санкциями, из-за которых прекратились поставки финских патронов Lapua, и теперь атлеты вынуждены полагаться на отечественные аналоги, которые уступают по качеству.

Тренер сборной Максим Максимов уже в прошлом году отмечал низкое качество российских патронов, и несмотря на попытки решить проблему через обходные пути, логистические сложности делают это почти невозможным.

В результате, перспективы российских биатлонистов на международной арене становятся всё более неопределенными, так как тренировки и соревнования под угрозой из-за нехватки качественных боеприпасов.