Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по объекту в Брянской области, используя американские ракеты ATACMS.

Ранним утром 19 ноября 2024 года в Брянской области произошел инцидент с ракетным ударом, инициированным ВСУ. Согласно сообщениям Министерства обороны России, украинская сторона применила американские ракеты ATACMS для атаки на военный объект. Из шести выпущенных ракет пять были успешно перехвачены системами ПВО России.

Атака произошла в 03:25 по московскому времени и целилась в 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. Благодаря оперативной работе систем ПВО, удалось избежать серьезных разрушений и человеческих жертв. Обломки одной из ракет вызвали небольшой пожар на технической территории объекта, который был быстро локализован и потушен.

Этот инцидент особенно значим в контексте недавнего обновления ядерной доктрины России, согласно которой применение против России западного неядерного ракетного вооружения может повлечь за собой ядерный ответ. Это изменение подчеркивает стратегическую важность российской системы ПВО и ее способность сдерживать потенциальные угрозы.