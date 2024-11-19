В ответ на текущие вызовы, президент Украины Владимир Зеленский представил "план стойкости", направленный на укрепление страны в военной, экономической и социальной сферах.





Президент Украины Владимир Зеленский представил обновленный "план стойкости" страны, который включает в себя десять ключевых пунктов, нацеленных на укрепление национальной безопасности и развитие экономики. План, полная версия которого будет опубликована в декабре, направлен на усиление устойчивости Украины к внешним и внутренним угрозам.

Особое внимание в плане уделено модернизации вооруженных сил, включая запрос на производство 3000 крылатых ракет и 30 тысяч дальнобойных БПЛА-камикадзе к 2025 году. Также планируется увеличение производства артиллерийских снарядов, что должно компенсировать текущий дефицит вооружений.

В сфере экономики план предусматривает стимулирование локального производства и дерегуляцию рынка для укрепления экономической независимости. Подчеркивается необходимость масштабной локализации производства, что позволит снизить зависимость от импорта и создать новые рабочие места.

Зеленский также обратил внимание на социальные аспекты, включая образование и культуру. В плане заявлено о создании кафедр украинистики за рубежом и интеграции ветеранов в гражданскую жизнь через специальные программы и обеспечение жильем.