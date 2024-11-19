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Mirakl
Российская армия пополнила арсенал: новые ракеты и боеприпасы усилили защиту страны
Новая партия высокоточного оружия, включая ракеты для "Искандеров" и боеприпасы "Краснополь", доставлена российской армии, укрепляя ее потенциал в условиях глобальных вызовов

 Российские военные получили пополнение в виде новых ракет для комплексов "Искандер" и высокоточных снарядов "Краснополь". Эта поставка выполнена холдингом "Высокоточные комплексы", входящим в госкорпорацию Ростех, в рамках очередного государственного заказа.

Комплексы "Искандер-М" и снаряды "Краснополь-М2" играют ключевую роль в арсенале российских вооруженных сил. "Искандер-М" специализируется на уничтожении важнейших объектов, включая средства противовоздушной обороны, тогда как "Краснополь-М2" отличается возможностью точного поражения целей на значительных дистанциях. Такой арсенал помогает армии эффективно решать задачи, связанные с нейтрализацией угроз и защитой национальных интересов.

В этом году холдинг "Высокоточные комплексы" активно наращивает объемы производства, чтобы обеспечить армию необходимыми средствами. Это важный шаг для укрепления обороноспособности страны и подготовки к любым потенциальным вызовам. Оперативные поставки современных вооружений помогают армии быть на шаг впереди, когда дело касается модернизации арсенала и его постоянного обновления.

Поставка новых ракет и снарядов особенно символична в преддверии профессионального праздника ракетных войск и артиллерии. Она подчеркивает способность российской оборонной промышленности обеспечивать современные решения для защиты страны и демонстрирует готовность к вызовам времени.


#новости #оружие #военная техника #вооружение #минобороны #минобороны россии #минобороны рф #армия россии
Источник: www1.ru
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Надо создавать свое и лучшее чем за кем то гнаться. Это всегда провал. А ракеты , что на 300 км бьют уних и более у нас нет
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