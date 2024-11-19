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Дроны-камикадзе «Жар-птица» поступили на вооружение российских военных
Российские военные получили дроны-камикадзе «Жар-птица», способные выполнять как ударные, так и разведывательные задачи. Также испытаны беспилотники OG-40 в двух модификациях.

Российская армия пополнилась новыми беспилотными летательными аппаратами «Жар-птица». Эти дроны-камикадзе могут не только наносить удары по целям, но и выполнять широкий спектр задач — от разведки до доставки полезной нагрузки. Разработчик аппарата, Иван, подчеркнул, что название «Жар-птица» вдохновлено героем из русских народных сказок, символизируя мощь и неуловимость.

По словам Ивана, дроны уже прошли испытания на передовой, и отзывы военных были исключительно положительными. «Жар-птица» продемонстрировала способность надежно добираться до целей и успешно выполнять поставленные задачи. Эти дроны универсальны и могут использоваться в самых разных условиях, что делает их незаменимым инструментом в современных военных операциях.

Кроме того, армия протестировала беспилотные аппараты самолетного типа OG-40. Они бывают двух модификаций: OG-40Е с электрическим двигателем и OG-40 с двигателем внутреннего сгорания. Эти модели предназначены для разведки и выполнения других задач, что значительно расширяет арсенал возможностей российских войск на поле боя.

#новости #армия #военная техника #беспилотники #вооружение #беспилотник
Источник: www1.ru
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