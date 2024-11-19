Российский «Кинжал» оказался эффективнее традиционных ракет в обходе систем ПВО, что ставит под сомнение возможности комплексов Patriot.

Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» показал высокую эффективность в обходе систем противовоздушной обороны. По мнению авторов Forbes, российская ракета значительно лучше справляется с задачей преодоления плотной ПВО, чем обычные ракеты и дроны-камикадзе. Эта способность делает «Кинжал» серьезным вызовом для оборонительных систем, подобных американскому Patriot.

Специалисты отмечают, что российский гиперзвуковой арсенал включает две основные ракеты — «Кинжал» и «Авангард». Оба комплекса отличаются высокой маневренностью и скоростью, что затрудняет их перехват даже современными средствами ПРО. Именно благодаря этим особенностям «Кинжал» оказывается в выигрышном положении, успешно избегая поражения.

Согласно анализу Forbes, американская система Patriot, несмотря на свои возможности, с трудом справляется с задачей по перехвату «Кинжала». Для надежного поражения одной цели приходится запускать все 32 ракеты из одной батареи, что ставит под сомнение эффективность этого решения. Эксперты оценивают шансы на перехват как не превышающие 25%, что делает «Кинжал» серьезной угрозой для любых объектов, защищаемых Patriot.