Обновлённая РСЗО «Торнадо-С» получила новые дальнобойные снаряды, увеличив радиус действия до 130 км

Российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С» получила обновление в виде новых дальнобойных управляемых снарядов, увеличивших её радиус действия до 130 километров. Это делает её серьёзным конкурентом для западных систем, таких как HIMARS, и позволяет эффективно поражать цели, не прибегая к использованию более дорогих оперативно-тактических комплексов, таких как «Искандер». Теперь «Торнадо-С» способна уничтожать как отдельные, так и групповые цели на значительных дистанциях, предоставляя российским войскам мощный инструмент как для обороны, так и для наступательных операций.

Благодаря внедрению навигационной системы ГЛОНАСС, каждый реактивный снаряд «Торнадо-С» может получать индивидуальные задачи, что делает её крайне гибким оружием для выполнения разнообразных задач на поле боя. Глубокая модернизация, в том числе улучшение средств связи и управления, сделала «Торнадо-С» ещё более эффективным инструментом, способным быстро реагировать на изменения ситуации и обеспечивать высокую точность при выполнении огневых задач.

Модернизация затронула также и боеприпасы системы, что позволило увеличить дальность их применения с 90 до 130 километров. Это значит, что российская РСЗО теперь способна поражать цели, ранее недоступные без использования тактических ракет. Комплекс оснащён 12 направляющими для 300-мм снарядов, что позволяет ему за один залп покрывать большие площади и наносить значительный урон по критически важным объектам противника.

«Торнадо-С» используется как в оборонительных, так и наступательных операциях, благодаря своей универсальности и мобильности. Мощная система с высокоточными боеприпасами и увеличенной дальностью — это серьёзный аргумент на современном поле боя, который позволяет российским войскам эффективно противостоять угрозам, оставляя позади западные аналоги, такие как HIMARS.