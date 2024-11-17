Компания HiderX разработала мультиспектральную маскировочную одежду для российских военных, позволяющую снизить заметность бойцов в лесистой местности

Компания HiderX разработала инновационную мультиспектральную маскировочную одежду для российских военных. Новинка призвана радикально уменьшить заметность солдат в лесных районах, что повышает их шансы на успешное выполнение миссий, не будучи замеченными врагом.

Маскировочная одежда создана из уникальных материалов, которые эффективно скрывают бойца не только в визуальном, но и в инфракрасном спектре. Это обеспечивает защиту от современных оптических и тепловизионных приборов. Камуфляж подобран таким образом, чтобы максимально гармонировать с природным ландшафтом, что делает солдат почти незаметными в условиях российских лесов.

Разработчики также внедрили двусторонний плащ, адаптируемый для различных типов местности и сезонов. Это позволяет легко переключаться между зимним и летним вариантами камуфляжа, обеспечивая надежное маскирование в любых условиях. Важной особенностью является легкость и компактность одежды, что критически важно для мобильности бойцов.