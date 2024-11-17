Экспортная версия Су-57Э от России получила официальное описание характеристик.

Российский истребитель пятого поколения Су-57Э, предназначенный для международного рынка, получил официальное описание своих характеристик. «Рособоронэкспорт» опубликовал основные параметры самолета, подчеркивая его способность решать широкий спектр боевых задач, в том числе по уничтожению воздушных и наземных целей. Уникальные свойства истребителя, такие как сниженная радиолокационная заметность и высокая автоматизация, делают его привлекательным решением для иностранных заказчиков.

Основные характеристики Су-57Э включают максимальную взлетную массу в 34 тонны и массу боевой нагрузки до 7,5 тонн. Перегоночная дальность истребителя достигает 4000 километров, а практический потолок составляет 18,8 километров. Современные системы радиоэлектронного оборудования и вооружения позволяют одному пилоту эффективно управлять самолетом.

Су-57Э оснащен передовыми системами радиоэлектронной борьбы и комплексами защиты, которые делают его крайне устойчивым к противодействию со стороны средств ПВО. В «Рособоронэкспорте» отмечают, что Су-57Э разработан с учетом последних тенденций в развитии тактической авиации, что делает его конкурентоспособным предложением на международном рынке.

Экспортная версия Су-57Э представляет собой один из самых амбициозных проектов российской авиации. Предполагается, что интерес к самолету проявят страны, которые стремятся к укреплению своих военно-воздушных сил перед лицом растущих угроз.