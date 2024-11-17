Российские подводные лодки «Борей» оснащены современной гидроакустической системой и баллистическими ракетами «Булава», что делает их одними из самых опасных субмарин в мире.

Российские атомные подводные лодки класса «Борей» стали новым словом в разработке современных подводных технологий. Эксперт издания The National Interest Брэндон Вейхерт назвал их, возможно, самыми опасными субмаринами на Земле, благодаря их продвинутой гидроакустической системе «Иртыш-Амфора-Б-055». Эта система обеспечивает «Бореям» превосходство в обнаружении подводных объектов по сравнению с американскими подлодками класса «Огайо» и «Вирджиния», что делает российские субмарины крайне сложными для отслеживания.

Основное вооружение «Бореев» составляют баллистические ракеты «Булава», которых на борту может быть до двадцати штук. Кроме того, подлодки могут нести и противокорабельные ракеты, что делает их многоцелевым инструментом в руках российского ВМФ. Помимо вооружения, «Бореи» оснащены насосно-реактивным двигателем и современным реактором ОК-650, который обеспечивает высокую скорость и отличные показатели автономности — до 90 суток плавания без необходимости пополнения запасов.

Эксперт Вейхерт подчеркнул, что такие параметры, как подводная скорость в 29 узлов и предельная глубина погружения до 480 метров, делают «Борей» уникальным классом субмарин, способным выполнять задачи в условиях высокой угрозы. Гидроакустическая система позволяет им оставаться скрытыми от большинства средств обнаружения, включая те, которые используются на американских подлодках. Это стратегическое преимущество позволяет российским субмаринам вести операционные манёвры, оставаясь незамеченными.

Подводные лодки проекта 955 «Борей» с экипажем в 107 человек стали важным элементом российской ядерной триады. Их возможности и технологии выводят на новый уровень подводное противостояние, где стелс-технологии и скрытность играют решающую роль. Российские ВМФ продолжают развивать свою подводную флотилию, и «Борей» уже сейчас демонстрирует потенциал стать серьёзным вызовом для любого противника.