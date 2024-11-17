Российский истребитель Су-57 нашел первых зарубежных покупателей, и среди них могут быть Северная Корея, Иран и Алжир.

Российский истребитель пятого поколения Су-57, недавно получивший первые экспортные контракты, может быть продан в одну из трёх стран — Северную Корею, Иран или Алжир. Эти государства рассматриваются как потенциальные покупатели новейших российских самолетов, которые обладают высокотехнологичными системами вооружения и современными характеристиками скрытности. Издание Defensa сообщило, что тайным покупателем может быть КНДР, особенно учитывая визит её лидера Ким Чен Ына на завод в Комсомольске-на-Амуре, где производится Су-57.

Ким Чен Ын посетил Россию в сентябре 2023 года и осмотрел производство и испытания истребителей Су-57 и Су-35. Эксперты предполагают, что Северная Корея проявляет особый интерес к российским боевым самолётам, поскольку это может значительно усилить её военно-воздушные силы. Визит на завод в сопровождении вице-премьера России Дениса Мантурова укрепил подозрения о том, что КНДР может стать первым зарубежным покупателем Су-57.

Не исключено, что Иран также рассматривает возможность приобретения этих новейших истребителей. В последнее время сотрудничество между Ираном и Россией активно развивается, включая обмен военными технологиями и поставку вооружений. Появление Су-57 в иранском арсенале стало бы значительным усилением для страны, особенно в условиях регионального противостояния и необходимости защиты воздушного пространства от возможных угроз.

Алжир, который уже долгое время является постоянным покупателем российской военной техники, также упоминается в качестве кандидата на покупку Су-57. Алжирская армия заинтересована в модернизации своих вооружений, и истребители пятого поколения могут стать отличным дополнением к их парку. Если все три страны приобретут Су-57, это существенно изменит баланс сил в их регионах и подчеркнет растущий экспортный потенциал российских авиационных технологий.