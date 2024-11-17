Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» успешно обошла системы ПВО IRIS-T и F-16 и поразила важную цель на передовой

Российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» успешно ушла от систем противовоздушной обороны и поразила важный объект на передовой. В попытке её остановить были задействованы радары немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T и американский истребитель F-16, но ни один из них не смог справиться с задачей. «Кинжал», установленный на сверхзвуковом истребителе МиГ-31К, снова доказал свою уникальную способность обходить системы противоракетной обороны.

Основной особенностью гиперзвуковой ракеты «Кинжал» является её скорость, достигающая 10-12 Махов. Это делает её практически неуязвимой для современных систем ПВО, которые не успевают своевременно среагировать на такую быструю цель. Летя на расстояние до 3000 км, ракета может доставить как обычный, так и ядерный заряд. Информации о том, какой тип боевой части использовался в данном случае, не сообщается, что добавляет загадочности этой операции.

Ракета способна корректировать свой полет, используя российскую навигационную систему ГЛОНАСС, а также данные от воздушных радаров ДРЛОиУ. Это позволяет ей оставаться максимально точной, даже на огромных дистанциях. Круговое вероятное отклонение составляет всего 1 метр, что обеспечивает максимальную эффективность удара. Эксперты отмечают, что это оружие меняет правила игры на поле боя, давая российским военным возможность поражать цели, недоступные для других видов вооружений.

Успешное применение «Кинжала» вновь подтвердило, что гиперзвуковые технологии играют ключевую роль в современном вооруженном конфликте. Ни немецкие системы ПВО, ни американские истребители не смогли помешать ракете выполнить свою задачу. Это подчеркивает важность разработки и внедрения новейших технологий, которые способны преодолеть существующие средства защиты и обеспечить результат в боевых условиях.