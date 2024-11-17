Российские ракеты «Оникс» доказали свою способность успешно прорывать заслоны противоракетной обороны, такие как Patriot и IRIS-T SLM.

Сверхзвуковые тактические ракеты «Оникс» продолжают успешно демонстрировать свою способность прорывать противоракетные барьеры, созданные комплексами Patriot, IRIS-T SLM и NASAMS. Эти ракеты, используемые российскими военными, показывают высокую эффективность в уничтожении зенитных дивизионов противника, которые защищают важные логистические узлы и склады. Благодаря сочетанию скорости и низковысотного профиля полёта, «Ониксы» остаются сложной целью для противоракетных систем.

Особенностью ракеты «Оникс» является её способность лететь на высоте всего 20-30 метров над землей на терминальном участке траектории, что значительно сокращает возможность её обнаружения. Радары противника, такие как «Arabel» и MPQ-53/65, видят такие цели на гораздо меньшей дистанции — всего 25-27 километров, что даёт расчётам ЗРК Patriot и SAMP-T минимальное время на реакцию. Это делает «Оникс» идеальным инструментом для преодоления противоракетной обороны, особенно в сложных условиях рельефа.

Если район развертывания системы ПВО находится вблизи лесистых возвышенностей, то дальность обнаружения ракеты снижается ещё сильнее — до 10-15 километров. Это создаёт для расчётов противника крайне короткое «окно» времени, в течение которого они могут попытаться сбить «Оникс». В результате, многие системы противовоздушной обороны остаются неэффективными перед таким типом угрозы, что позволяет российским военным наносить точные удары по стратегически важным объектам.

Характеристики ракеты, такие как высокая стартовая масса и возможность активного режима наведения на цель, делают её одной из самых надёжных ракет в арсенале. «Ониксы» готовы к запуску в течение двух минут, что позволяет оперативно реагировать на появление целей. В условиях современной войны, где каждая секунда на счету, эти ракеты оказываются крайне ценным инструментом на поле боя.