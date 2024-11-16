Дрон-камикадзе "Ланцет" использует электрический двигатель и имеет максимальный взлетный вес в 12 кг.

На фронте российский дрон-камикадзе "Ланцет" успешно поразил обзорный радиолокационный комплекс 36Д6. Станция использовалась для обнаружения российских истребителей Су-34. Комплекс также обеспечивал целеуказание батареям зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-2. С помощью РЛС 36Д6 отслеживались не только самолеты, но и малозаметные тактические ракеты, такие как Х-59МК2 и Х-69.

РЛС 36Д6 была важной частью обороны, так как давала информацию системам ЗРК NASAMS, гибридным комплексам FrankenSAM и Crotale-NG, которые использовались для защиты стратегически важных объектов. Эти системы прикрывали логистические узлы, склады и командные пункты, обеспечивая их безопасность от воздушных угроз.

Дальность обнаружения целей у РЛС 36Д6 варьировалась в зависимости от типа объекта. Так, тактические и противокорабельные ракеты, такие как Х-35У, могли быть обнаружены на дистанции до 45 км на высоте от 70 до 100 метров. Ракеты Х-69 могли быть зафиксированы на расстоянии не более 30 км при высоте полета 25-35 метров. Такая информация позволяла координировать работу зенитных комплексов и оперативно реагировать на угрозы.

Дрон-камикадзе "Ланцет" использует электрический двигатель и имеет максимальный взлетный вес в 12 кг. Основная его задача — точечное поражение вражеских объектов. Он может нести различные типы боеприпасов: осколочно-фугасные, кумулятивно-фугасные и даже термобарические. Вес боеприпаса может достигать 5 кг. Дальность полета этого дрона составляет до 70 км.