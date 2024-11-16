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Mirakl
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
На выставке в Китае российский "Курганмашзавод" презентовал обновленную версию самоходной пушки "Спрут-СДМ1", обладающую повышенной боеспособностью и улучшенной защитой.

На международной аэрокосмической выставке AirShow China 2024 в Чжухае российский "Курганмашзавод" представил модернизированную версию самоходной пушки — 2С25М "Спрут-СДМ1". Модель обновлена с улучшениями в защите и функционале.

Самоходка оборудована 125-мм пушкой, которая используется и на танках Т-72 и Т-90. К тому же, машина сохраняет возможность воздушной транспортировки.

Одно из нововведений — возможность пересекать водные преграды со скоростью до 7 км/ч благодаря водомету.

Улучшенные система управления огнем и защитные свойства самоходки помогают эффективно вести огонь и защищать экипаж в условиях активных боевых действий.

#новости #армия #оружие #военная техника #вооружение #минобороны
Источник: www1.ru
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