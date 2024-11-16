На выставке в Китае российский "Курганмашзавод" презентовал обновленную версию самоходной пушки "Спрут-СДМ1", обладающую повышенной боеспособностью и улучшенной защитой.

На международной аэрокосмической выставке AirShow China 2024 в Чжухае российский "Курганмашзавод" представил модернизированную версию самоходной пушки — 2С25М "Спрут-СДМ1". Модель обновлена с улучшениями в защите и функционале.

Самоходка оборудована 125-мм пушкой, которая используется и на танках Т-72 и Т-90. К тому же, машина сохраняет возможность воздушной транспортировки.

Одно из нововведений — возможность пересекать водные преграды со скоростью до 7 км/ч благодаря водомету.

Улучшенные система управления огнем и защитные свойства самоходки помогают эффективно вести огонь и защищать экипаж в условиях активных боевых действий.