Дроны, разработанные одноименной компанией, играют ключевую роль в наведении артиллерийских ударов и обеспечении безопасности штурмовых групп.

Разведывательные беспилотные аппараты Zala стали незаменимыми помощниками российских военных на фронте. Дроны, разработанные одноименной компанией, играют ключевую роль в наведении артиллерийских ударов и обеспечении безопасности штурмовых групп. Они патрулируют на высоте до 5000 метров, собирая информацию о позициях противника. Военные называют их "глазами" артиллерии, благодаря которым можно быстро и точно наносить удары по целям.

Запуск дронов Zala требует участия двух специалистов. Один отвечает за подготовку пневматической катапульты, которая используется для запуска, второй — за сам аппарат. Управление дроном осуществляется двумя операторами, что позволяет оперативно заменять друг друга в случае необходимости. Такая слаженность и гибкость в действиях значительно повышает точность и эффективность операций.

Дроны Zala способны летать на высоте до 5000 метров. Аппараты устойчивы к радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Благодаря помехозащищенным каналам связи и низкому уровню шума, Zala практически не поддаются воздействию вражеских средств РЭБ.

Оператор с позывным "Череп" рассказал, что кроме разведки и корректировки огня артиллерии, дроны Zala также применяются для работы с БПЛА-камикадзе. "Без глаз в воздухе наши штурмовые группы подвергаются огромному риску. Zala позволяют нам обезопасить продвижение и минимизировать потери", — отметил он. С помощью этих дронов военные могут выявлять огневые точки противника, такие как пулеметные гнезда и позиции гранатометов.

Дроны Zala способны находиться в воздухе более шести часов. Радиус действия связи превышает 100 километров, а скорость полета варьируется от 65 до 110 км/ч.