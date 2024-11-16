«Минскан» - это новая технология, которая может помочь сделать территории безопасными для жителей после военных конфликтов.

В Москве на базе МГТУ имени Баумана вместе с инженерами компании «Комплит техник» провели испытания новой системы для разминирования — «Минскан». Система включает дрон с радаром для сканирования земли и специальное программное обеспечение.

Дрон может летать над территориями и сканировать почву на разных глубинах, чтобы найти мины. Это важно для безопасности, особенно в местах, где были войны. Испытания показали, что новая система работает хорошо и может быстро находить опасные объекты в земле.

Создатели «Минскана» говорят, что хотят помочь людям безопасно возвращаться в свои дома на территориях, где до этого были взрывные устройства. Это может спасти жизни и ускорить восстановление после конфликтов.

Система пока что на стадии испытаний, но разработчики надеются, что она станет частью больших гуманитарных операций по разминированию в разных странах.