Компания MBDA представила новую ракету SM40 Exocet, запускаемую с подводных лодок

Компания MBDA объявила о выпуске новейшей модификации ракеты Exocet под наименованием SM40, предназначенной для запуска с подводных лодок. Новинка обладает рядом ключевых улучшений по сравнению с предыдущей версией SM39, включая новую радиолокационную головку самонаведения и удвоенную дальность действия, достигающую 120 километров благодаря новому двигателю Safran Microturbo TR-40/263.

Оснащение ракеты активной радиолокационной головкой самонаведения SuperADAC Mk2 и новыми алгоритмами позволяет SM40 эффективно поражать цели в высокоинтенсивных условиях, улучшая способность справляться с фрегатами и другими крупными военными кораблями. Также ракета оснащена собственным цифровым процессором, что увеличивает её точность и способность к самостоятельному выбору приоритетной цели среди множества объектов.

Разработка SM40 была осуществлена с учетом требований французской судостроительной компании Naval Group, подчеркивающей тесное сотрудничество между производителем ракет и производителем подводных лодок. Это сотрудничество обещает, что новая ракета будет эффективно интегрирована в современные подводные флоты.

SM40 представляет собой значительный шаг вперед в развитии подводного вооружения и будет демонстрироваться на предстоящей выставке Euronaval, где компания MBDA также отметит выпуск 4000-й ракеты Exocet. Новая ракета уже вызывает интерес среди мировых морских держав и обещает стать важным элементом в арсенале современных подводных флотов.