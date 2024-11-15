Military Watch Magazine сообщает, что ВС России якобы получили 170-мм самоходную артиллерийскую установку М1978 «Коксан» производства Северной Кореи.

По данным издания Military Watch Magazine, Вооруженные Силы России могли получить партию самоходных артиллерийских установок М1978 «Коксан», произведенных в Северной Корее. Эти гаубицы являются одними из крупнейших в мире и занимают второе место после российской 2С7М «Малка».

«Коксан» размещен на шасси советских танков Т-54/Т-55, что делает его относительно простым в обслуживании и ремонте. Эта особенность шасси позволяет использовать установку в различных условиях, облегчая логистику и поддержку на поле боя.

Также сообщается, что в дополнение к самоходным установкам, Северная Корея якобы поставила в Россию артиллерийские снаряды различных калибров, включая новые 170 мм снаряды для «Коксан». Это расширит арсенал российской артиллерии, позволяя использовать новые типы боеприпасов для увеличения боевой мощи.

Отметим, что официальных подтверждений от Министерства обороны России о получении этой техники не поступало. Информация о поставках артиллерии из КНДР продолжает оставаться предметом обсуждений среди военных экспертов и аналитиков.