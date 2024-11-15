Су-75: новый русский истребитель раскрывает технические секреты

Су-75: новый русский истребитель обещает революцию в воздушных боях

Разработка нового русского истребителя Су-75, которая ведется компанией «Сухой», приближается к завершению. Этот одномоторный самолет будет доступен в нескольких версиях: одноместный, двухместный и беспилотный. Такое разнообразие позволит использовать его в разных задачах и условиях.

Истребитель Су-75 использует технологии искусственного интеллекта, унаследованные от предыдущих моделей, как Су-57. Это помогает пилоту во время полета и боевых действий. Самолет также обладает улучшенной малозаметностью для радаров, что делает его менее заметным для врага.

Особенность Су-75 — применение суперкомпьютеров при проектировании, что увеличивает точность аэродинамических расчетов. Самолет может нести до 7400 килограммов боеприпасов и долетать на расстояние до 2900 километров без дополнительных топливных баков. Его максимальная скорость достигает 1,8 Маха.

Радар нового поколения «Жук-МАЭ» с активной фазированной антенной решеткой улучшает помехозащищенность, используя современные технологии. Это повышает эффективность истребителя в условиях радиоэлектронной борьбы.