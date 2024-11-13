Россия готовится к защите от ракеты Taurus, которая представляет собой реальную угрозу для нашей обороны.

Тактическая ракета Taurus, разработанная в Германии и Швеции, представляет собой серьёзную угрозу. Малозаметная, с дальностью до 350 км и способностью лететь на сверхнизкой высоте, она способна обходить большинство современных радаров. Но это ещё не всё. Ракета оснащена высокомощной СВЧ-боевой частью, способной вывести из строя радиоэлектронные системы ПВО, РЭБ и другие критически важные средства связи.

Для России это не просто новая угроза, а вызов, который потребует серьёзных усилий для нейтрализации. Основная задача ВКС — перехватить ракеты Taurus на дальних подступах, пока они не достигли стратегически важных объектов. Для этого будут использованы наши многофункциональные истребители Су-35С и МиГ-31БМ, которые способны засечь ракеты на расстоянии до 100 км. Но этого недостаточно.

Наша оборона должна работать на несколько шагов вперёд. Противоракеты Р-74М и Р-77-1 будут пытаться уничтожить Taurus ещё до того, как она попадёт в зону поражения наземных систем ПВО. Однако, для полного уверенного перехвата Россия готова задействовать более сложные системы, такие как зенитные ракеты 9М317МА, 9М96ДМ и 40Н6 комплексов «Бук-М3», «Витязь» и С-400, а также А-50У, чтобы перехватить