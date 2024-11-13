Китай активно интересуется российскими образцами авиации и ПВО, особенно истребителями Су-57 и системой С-500.

Китай открыл для себя российскую военную технику. Причем не просто какие-то устаревшие модели, а самые высокотехнологичные образцы. Китайцы заинтересованы в покупке российских боевых самолетов, средств ПВО и радиолокационных систем. Особенно их привлекают такие новинки, как истребители Су-57 и системы С-500. Ожидается, что этот интерес будет только расти.

ФСВТС уже заявила, что между двумя странами намечается активное сотрудничество в области высокотехнологичных вооружений. В первую очередь, Китай заинтересован в усовершенствовании своей оборонной и космической инфраструктуры. Причем речь идет не только о покупке оружия, но и о совместном производстве.

Кроме того, в Китае особо обращают внимание на радиолокационную технику России, которая доказала свою эффективность в реальных боевых условиях. Для Китая это может стать отличным дополнением к его собственным системам безопасности.

Россия готова передать не только самую современную технику, но и технологии, что важно для укрепления партнерства между странами. Су-57, который активно используется российскими ВВС, явно станет одной из ключевых фигур в этом сотрудничестве.