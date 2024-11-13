Портфель заказов на российское оружие в 2024 году остаётся на рекордном уровне — 55 миллиардов долларов.

Россия продолжает удивлять мировой рынок вооружений. Несмотря на политические и экономические вызовы, экспортная программа российского оружия остаётся на рекордном уровне. По последним данным, портфель заказов достиг $55 миллиардов, и на этом, похоже, останавливаться не собираются.

В 2024 году Рособоронэкспорт подписал контракты на поставку более 30 новых образцов вооружений. Среди них — знаменитые системы С-400, бронетехника и новейшие комплексы, доказавшие свою эффективность в реальных боевых условиях. Заказчики по всему миру проявляют живой интерес к российской продукции, несмотря на напряжённую политическую атмосферу. Многие страны уже предпочитают российскую технику американским и европейским аналогам, не разочаровавшись в её качествах.

На фоне постоянно растущего спроса на российское вооружение, снижения объемов заказов не предвидится. Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявляет, что на 2025 год они уже планируют расширять производственные мощности. А с учетом того, что российские образцы доказали свою эффективность и надёжность, можно ожидать, что список новых клиентов продолжит расти.

Неудивительно, что высокотехнологичные системы, которые показывают реальную боевую готовность, становятся основным выбором для стран, заинтересованных в усилении своей обороноспособности. Система С-400, зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другие новинки показывают свои лучшие результаты не только в теории, но и в условиях реальных военных операций.

Всё это укрепляет позиции России как одного из лидеров мирового оружейного рынка, и, судя по всему, в ближайшие годы конкуренты будут пытаться догнать, но не перегнать.