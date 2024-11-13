Погрузка российской ракеты «Булава» на подлодку класса «Борей» обеспокоила Норвегию, воспринимающую это как вызов НАТО и демонстрацию готовности России к защите своих интересов в Арктике.

Недавние спутниковые снимки, запечатлевшие погрузку межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» на подводную лодку класса «Борей», вызвали тревогу у норвежских военных аналитиков. На фотографиях, распространившихся в сети, видно, как российские военные готовятся установить ядерную боеголовку на подлодку стратегического назначения «Князь Олег». Этот шаг, по мнению Норвежского университета обороны, можно рассматривать как мощное предупреждение для НАТО.

Профессор Катажина Зиск из Норвежского университета обороны считает, что Россия демонстрирует готовность защитить свои интересы в Арктике и дать сигнал западным странам о серьезных намерениях. Аналитики указывают, что размещение такой ракеты подчеркивает способность России быстро отреагировать на любые угрозы в регионе, что особенно беспокоит Норвегию, учитывая близость к российской границе.

Эксперты также рассматривают активизацию российской ядерной триады как стратегическую линию, направленную на укрепление позиций в Арктике. Старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Норд Вегге подчеркивает, что такой шаг России может быть началом нового уровня противостояния в этом регионе, где НАТО и Россия имеют пересекающиеся интересы.

Ракета «Булава» — одна из самых мощных разработок России. Она имеет длину около 12 метров и весит почти 37 тонн. Запуск этой трехступенчатой ракеты возможен с подводных лодок, и она способна преодолеть расстояние более 8000 км, что делает ее эффективным инструментом для сдерживания угроз со стороны стран НАТО.