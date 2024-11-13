Российские производители военной техники начинают выходить из «гаражей» и легализуют свою деятельность, что может привести к появлению новых позиций в экспортном каталоге Рособоронэкспорта.

В России мелкие производители военной техники — от дронов до роботизированных платформ — начинают выходить из тени. По словам генерального директора Рособоронэкспорта Александра Михеева, наиболее успешные проекты, ранее собиравшиеся буквально «в гаражах», теперь регистрируются как официальные компании. Это значит, что в ближайшем будущем продукция российского «народного ОПК» может появиться в экспортных каталогах, наряду с вооружением от крупных производителей.

Среди наиболее перспективных разработок, по словам Михеева, можно отметить беспилотники, колесные бронемашины и роботизированные системы. Эти проекты созданы небольшими энтузиастами, не имеющими больших ресурсов, но предлагающими интересные технические решения. В условиях санкций и повышенного спроса на технологическую независимость России они становятся еще более востребованными.

Идея «народного ОПК» может стать по-настоящему уникальным явлением на рынке вооружений. Россия, похоже, не только модернизирует свой крупный ОПК, но и активно развивает нишевые разработки, делая ставку на креативность и гибкость небольших производителей.