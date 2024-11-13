Концерн «Калашников» зарегистрировал товарный знак «Освободитель» для премиального оружия. В первую коллекцию войдет карабин «Сайга» с уникальным дизайном в стиле АКМ.

Концерн «Калашников» готовит неожиданный ход — легендарный карабин «Сайга» станет частью новой коллекции под названием «Освободитель», вызывая ажиотаж среди коллекционеров. Для фирменного логотипа концерн выбрал символику, отражающую идею силы и независимости: черный вымпел с кулаком и надписью «Освободитель». Англоязычная версия получила название Liberator, что усиливает намек на борьбу и свободу.

Эта коллекция будет включать серию «Африканский Континент», отсылая к историческому дизайну автоматов Калашникова, которые использовались в странах Африки. В «Сайге» сделают акцент на узнаваемые детали АКМ, которые придутся по душе ценителям оружейной эстетики. Такой ход можно рассматривать как намерение концерна подчеркнуть влияние и культовый статус АКМ по всему миру, ведь мало что так ассоциируется с Россией, как эти автоматы, стоявшие на вооружении десятилетиями.

Но на этом концерн останавливаться не собирается: под новым брендом будут выпускаться не только оружие, но и разнообразные товары — транспортные средства, ювелирные изделия, спортивная экипировка, одежда и даже игры. Судя по всему, «Калашников» планирует создать целый мир вокруг символики «Освободителя», возможно, намекая на новую волну патриотического стиля.