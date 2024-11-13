Истребитель Су-57 вызвал ажиотаж на международной выставке, привлекая внимание зарубежных партнеров, которые уже выстроились в очередь за российской новинкой.

Истребитель пятого поколения Су-57 от российского производителя ОАК произвел фурор среди иностранных покупателей на авиасалоне Airshow China в Чжухае.

Мировая премьера экспортной версии самолета вызвала такой ажиотаж, что, по словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадехи, зарубежные партнеры уже выстроились в очередь, стремясь заключить контракты на его поставку.

Самолет, ставший гордостью ВКС России, отличается возможностью гибкого применения и дорабатывается с учетом реального боевого опыта. Су-57 регулярно модернизируют, учитывая пожелания военных, и это привлекает иностранных заказчиков, которые видят в нем конкурентное преимущество для себя.

Су-57 предлагает широкий спектр возможностей: это не только скорость и маневренность, но и мощная боевая система, адаптируемая к различным условиям.