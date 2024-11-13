Российские разработчики активно работают над военным вертолетом нового поколения НВ.17, оснастив его гибридной силовой установкой, электрической трансмиссией и системой управления.

Проект нового военного вертолета НВ.17 для российской армии продвигается вперед, приближаясь к реальности. Первые этапы разработки завершены, и сейчас конструкторы сосредоточились на детальной проработке технических характеристик машины. На концептуальных изображениях вертолета можно увидеть амбициозные решения, которые планируется реализовать для этой модели. Разработчики обещают, что НВ.17 станет машиной нового поколения с передовыми техническими возможностями.

По информации из доступных источников, ключевыми элементами конструкции станут гибридная силовая установка и электромеханическая трансмиссия. Вертолет также оснастят электрическими исполнительными приводами и комбинированной системой управления, что обеспечит стабильное поведение и легкость в управлении. Эти решения призваны существенно повысить летно-технические возможности НВ.17 и позволить ему конкурировать с зарубежными аналогами.

Скоростные возможности машины выглядят впечатляюще: расстояние в 50 км НВ.17 способен преодолеть всего за 7 минут. При этом топливная система вертолета, включая запас в основных баках, позволяет ему находиться в воздухе до 7 часов без необходимости дозаправки. Эти характеристики делают НВ.17 подходящим для продолжительных операций в удаленных районах, где критически важно долгое время нахождения в воздухе.