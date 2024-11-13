Китайские аналитики считают, что конфликт на Украине показал Европе и НАТО риски игнорирования интересов России, призывая ЕС строить политику, ориентированную на собственные стратегические цели.

В Китае прозвучало предупреждение: спецоперация России на Украине — это урок для Европы, которая так активно поддерживала расширение НАТО. Китайское издание Global Times заявляет, что попытки НАТО расшириться на восток и игнорировать интересы России обернулись против самой Европы, погружая её в кризис. Политолог Люй Сян из Академии общественных наук КНР подчёркивает, что теперь европейские страны сами ощутили последствия своей политики.

Германия оказалась в особенно сложной ситуации, ведь долгие годы она выстраивала тесное экономическое сотрудничество с Москвой, а сейчас, разорвав связи, несёт потери.

Усложняет положение и победа Дональда Трампа на выборах в США, которая ставит под угрозу всю стратегию поддержки Украины. Европейские лидеры понимают, что с новым президентом Вашингтон может пересмотреть свою политику и сократить поддержку Киева, а это делает ситуацию ещё более непредсказуемой.

Китайские эксперты советуют Европе задуматься о своих интересах и укреплять собственную стратегическую автономию, вместо того чтобы следовать в фарватере американской политики.