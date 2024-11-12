«Ростех» остро отреагировал на критику западных аналитиков по поводу российского танка Т-14 "Армата", ставя под вопрос способность американского танк Abrams функционировать в российской зиме.

В последнем словесном поединке между Россией и Западом Ростех бросил вызов американскому танку Abrams, задавая риторический вопрос о его готовности к русской зиме.

Этот выпад был сделан в ответ на статью Кристиана Орра в The National Interest, где американский эксперт усомнился в боевых качествах российской "Арматы", назвав ее проект "Много шума из ничего". Ростех парировал критику, используя язык Шекспира, чтобы поднять вопросы о надежности Abrams в экстремальных условиях.

"Армата", которая все еще не испытана в реальных боевых условиях, остается объектом гордости России, в то время как Abrams, согласно Ростеху, может оказаться "не более чем простым стеклом на глаз", не выдерживающим испытаний русскими зимами. Оба танка, как заявили в Ростехе, должны еще доказать свою стойкость и надежность, когда столкнутся с реальными вызовами.