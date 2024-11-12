В России разработали два типа беспилотных грузовиков для перевозки грузов на нефтегазовых месторождениях и в экстремальных условиях

Возможно, настал конец эпохи традиционной авиации для доставки грузов. Россия внедряет в эксплуатацию беспилотные летающие грузовики WingedBull, способные решить проблемы логистики в самых недоступных уголках страны.

Эти аппараты могут перевозить грузы весом до 750 кг на расстояние до 700 км, при этом работая в экстремальных температурах от -55°С до +45°С. Оснащенные системой вертикального взлета и посадки, они не требуют специализированных взлетно-посадочных полос, что делает их идеальными для использования в удаленных районах с ограниченной инфраструктурой.

Нефтегазовые и горнодобывающие компании уже обратили внимание на новую технологию, которая может значительно снизить стоимость доставки материалов и оборудования, минимизировать человеческий фактор и связанные с ним риски.

Компания "Летающие грузовики", разработчик этих беспилотников, планирует к 2030 году наладить выпуск до 150 аппаратов в год, предвещая крупные изменения в способах доставки в самые отдаленные и труднодоступные регионы России.