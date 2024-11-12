Разрешение выдали не на все модели, а только с определенными двигателями.

В новом повороте санкционной политики Япония разрешила россиянам покупать и вывозить "мягкие" гибридные автомобили. Такие авто имеют бензиновый двигатель и дополнительный небольшой электромотор, который помогает экономить топливо, но не заменяет его полностью.

На японских автомобильных аукционах вновь доступны популярные модели, включая Honda Fit и Nissan Day-Z, а также премиальные марки вроде Mercedes E Class. Полностью гибридные и электрические модели по-прежнему подпадают под санкции.

По словам Дмитрия Клатаевского, руководителя компании "Япония Транзит", первоначальное включение "мягких" гибридов в список санкций произошло по ошибке. Сейчас эта ошибка исправлена, что значительно улучшит доступность этих машин для россиян, желающих экономить на топливе, не переплачивая за полноценные гибриды.

Это изменение сулит расширение выбора для российских покупателей и может положительно сказаться на российском авторынке. Напомним, что несмотря на санкции, Россия демонстрирует рост продаж новых автомобилей, укрепив свои позиции на европейском рынке.