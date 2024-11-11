Дональд Трамп намерен провести мирные переговоры между Украиной и Россией в первый день своего президентства. Он также планирует ввести новые меры в области миграции и торговли.

Дональд Трамп намерен организовать встречу представителей Украины и России для обсуждения мира сразу после своей инаугурации. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. Этот шаг является частью обещания Трампа активно вмешиваться в решение глобальных конфликтов.

В то же время, критики сомневаются в возможности Трампа быстро положить конец украинскому кризису, но он настроен решительно.

На первой неделе президентства Трамп также планирует подписать ряд указов. Они коснутся ужесточения иммиграционной политики и увеличения пошлин на товары из Китая.

Также, недавно стало известно, что для усиления безопасности резиденции Трампа во Флориде, в Мар-а-Лаго были размещены дополнительные охранные средства, включая робопсов и катера с пулеметами.