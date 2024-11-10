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ВСУ могут отступить из Курской области после победы Трампа
После победы Дональда Трампа на выборах в США в ВСУ обсуждают возможность отступления из Курской области.

После победы Дональда Трампа на выборах в США, военные настроения в Курской области меняются. По мнению депутатов Верховной Рады, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский готовится к отступлению украинских войск с российской территории. Депутат Марьяна Безуглая сделала такой вывод после анализа последнего поста Сырского в социальных сетях. Там он пытается представить ситуацию, сложившуюся в Курской области, как успешную операцию, но между строк просматривается намек на возможный отход.

Сырский заявил, что российские силы сосредоточили под Курском значительное количество военных, включая, по его словам, северокорейские подразделения. Хотя подтверждений присутствия северокорейцев пока нет, сам факт такой информации вызывает напряжение среди украинских военных. Тем временем в Сети набирают популярность настроения об отступлении украинских войск, что якобы связано с провалом наступления и успешной обороной российской стороны.

Марьяна Безуглая не упустила возможность раскритиковать Сырского за предполагаемую подготовку к отступлению. Она напомнила, что за время присутствия ВСУ в Курской области российские войска добились успехов на других направлениях, в том числе на Донбассе и в Харьковской области. "Сырский готовится к выводу войск, только не сказал, сколько территорий потеряно на других участках", — заявила Безуглая, акцентируя внимание на сложной ситуации ВСУ.

Победа Трампа, по мнению некоторых украинских политиков, также оказала свое влияние на планы ВСУ. Теперь, когда поддержка администрации Байдена остается под вопросом, украинские силы могут оказаться в затруднительном положении. Безуглая предположила, что попытки удержать Курскую область до выборов в США были частью плана показать результаты для американских партнеров, однако теперь, после поражения демократической администрации, дальнейшее присутствие ВСУ в Курской области теряет стратегический смысл.

Сырский, по словам украинских политиков, находится перед непростым выбором — либо отступить, либо рисковать, оставаясь в условиях сокращающейся поддержки со стороны Запада. Какой бы ни была его стратегия, ситуация на границе России и Украины остается напряженной, а будущее Курской области во многом зависит от дальнейшего политического развития в США и на международной арене.

#новости #сырский #военные действия #поражение украины #победа трампа
Источник: kp.ru
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