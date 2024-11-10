Реальное прекращение боев может столкнуться с препятствиями из-за глубоких разногласий между сторонами конфликта.

По информации от Дональда Туска, премьер-министра Польши, Соединенные Штаты вскоре определят конкретную дату для остановки боевых действий на Украине. План, который сейчас дорабатывается, включает детали перемирия и обеспечения безопасности для украинской стороны.

Туск уточнил, что американские обязательства в Европе будут пересмотрены в свете новой стратегии. Прежние предложения о заморозке конфликта предполагали сохранение существующих линий фронта и возможный временный отказ Киева от членства в НАТО, что, как предполагается, могло бы убедить Россию принять условия перемирия.

Однако между позициями Киева и Москвы присутствуют серьезные различия. Россия настаивает на выводе войск Украины с контролируемых территорий и требует гарантий ее нейтральности, в то время как Украина отказывается идти на какие-либо уступки и настаивает на продолжении борьбы за возвращение своих регионов.