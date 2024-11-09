Гарет Дженкинс, эксперт по международной безопасности, считает маловероятным, что Дональд Трамп сможет быстро разрешить конфликт на Украине

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США возродила дискуссии о его подходе к урегулированию международных конфликтов, в частности, на Украине. Гарет Дженкинс, старший научный сотрудник Объединенного центра исследований Шелкового пути и Турецкого центра в Стокгольме, в интервью РИА Новости выразил сомнения в том, что Трамп сможет разрешить украинский конфликт в течение 24 часов.

Дженкинс подчеркнул, что реальное решение конфликта на Украине должно исходить от прямых участников — России и Украины. Эксперт указывает, что внешнее вмешательство, даже со стороны США, не может быть решающим фактором в такой сложной и многолетней проблеме.

Тем не менее, Дженкинс предполагает, что Трамп, возможно, изменит объемы военной поддержки Украине, но полной отмены помощи не последует. Это могло бы значительно изменить баланс сил в регионе, что потенциально влияет на стабильность и безопасность восточноевропейского пространства.

По словам Дженкинса, предыдущий срок Трампа показал, что президент может предложить неожиданные решения в международной политике, однако его подход часто вызывает споры среди политиков и экспертов. Важно отметить, что любые решения в сфере международной политики, особенно касающиеся военных конфликтов, требуют тщательного анализа и дипломатических усилий.