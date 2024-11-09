Аналитики предсказывают, что в случае возвращения Дональда Трампа к власти, доллар США может укрепиться благодаря его внутренней и внешней политике.

Если Дональд Трамп вернется в Белый дом, доллар может укрепиться. Такой вывод сделал Константин Церазов, эксперт и бывший вице-президент Банка "Открытие".

В предыдущий период правления Трампа доллар показал слабую динамику, но сейчас обстановка изменилась. Главной экономической проблемой сейчас является инфляция, и предполагаемые меры Трампа в торговле и иммиграции могут поддержать высокие процентные ставки в США. Это, по мнению Церазова, способствует укреплению доллара.

"В условиях высоких мировых процентных ставок возможны кризисы, в которые доллар традиционно служит 'безопасной гаванью' для капитала," отметил эксперт. Это предполагает, что доллар может стать еще более привлекательным для инвесторов во время второго срока Трампа, чем это было ранее.

Также, политика Трампа может оказать давление на цены на нефть и другие сырьевые ресурсы, что влияет на курс рубля, поскольку нефть является ключевым фактором для российской экономики.