Ту-144, известный своими сверхзвуковыми полетами, будет восстановлен и использован как летающая лаборатория, что поможет в дальнейшем развитии гражданской авиации в России.

В России готовятся вернуть в строй легендарный Ту-144. Этот сверхзвуковой самолет, когда-то конкурировавший с Конкордом, будет использоваться как летающая лаборатория. Об этом заявил директор АО "Туполев" Константин Тимофеев. По его словам, один из самолетов, хранящихся в Жуковском, находится в достаточно хорошем состоянии для восстановления.

Вице-премьер Савельев подчеркнул важность развития сверхзвуковых технологий, особенно для сокращения времени полетов на дальние расстояния, такие как Дальний Восток. "Восстановление Ту-144 как летающей лаборатории — это шаг к возобновлению сверхзвуковых пассажирских перелетов в будущем," отметил Савельев.

В рамках этого проекта "Туполев" планирует проводить испытания новых авиационных технологий и материалов, что может значительно повысить эффективность и безопасность гражданской авиации. В то же время компания продолжает работу над производством Ту-214, который остается в приоритете.