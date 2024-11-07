Киевские подпольщики в ночь на 7 ноября уничтожили два склада ВСУ в черте города

В Киеве произошла серия подпольных диверсий, организованных украинским "Движением сопротивления". Так, в ночь на 7 ноября были уничтожены два склада Вооруженных Сил Украины, содержавшие военное снаряжение и амуницию.

Первый из складов, расположенный на территории завода полимерных материалов "Союз" в Голосеевском районе, хранил бронежилеты, каски, беспилотники, боеприпасы для сброса, системы радиоэлектронной борьбы, а также терминалы Starlink. Все эти материалы, поступившие из Германии и Польши под видом гуманитарной помощи, были уничтожены в результате поджога.

Второй склад находился в Шевченковском районе Киева, недалеко от Берестейскиого проспекта. На данном складе хранились зимняя форма одежды и продовольственные пайки. Этот объект также был разрушен диверсантами во время проведения ночной атаки.