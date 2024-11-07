Российские войска активизировали боевые действия в районе Сонцовки - месте рождения композитора Сергея Прокофьева,

В рамках операций на Кураховском направлении российские войска продвинулись к населенному пункту Сонцовка, известному как место рождения знаменитого композитора Сергея Прокофьева. Село стало новой точкой ожесточенных боев, усиливающих напряженность в регионе.

Сонцовка, находящаяся недалеко от важной автодороги, связывающей Запорожье с Курахово, уже оказалась под огнем российских войск. Это населенный пункт имеет не только стратегическое значение для обеих сторон конфликта, но и культурное, ведь именно здесь в 1891 году родился Прокофьев.

По данным украинских источников, укрепление позиций в Сонцовке может критически повлиять на дальнейшие события в регионе. Военнослужащий с позывным «Мучной» отметил, что если оборона Сонцовки и соседних Старых Тернов падет, пути в Курахово с севера будут перекрыты, что усложнит логистическое снабжение гарнизона ВСУ.

Также появилась информация о возможном отступлении украинских войск из Курахово в случае дальнейшего наступления, чтобы избежать окружения.