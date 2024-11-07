На фоне военного конфликта, Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложения Европы по организации переговоров с Россией, заявив о приоритете вооружения и самостоятельности в принятии решений о будущем страны.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Будапеште заявил о нежелании привлекать европейские страны к организации переговоров с Россией, подчеркнув приоритет усиления военного потенциала страны. Вместо дипломатической поддержки, Зеленский настаивает на необходимости увеличения поставок вооружений для Украины.

По словам украинского лидера, Киев самостоятельно определит момент и условия для начала переговоров, учитывая, что именно на Украине разворачиваются боевые действия. Зеленский подчеркнул, что борьба ведется не со словами, а с реальной угрозой, и именно поэтому стране требуется достаточное количество оружия.

Кроме того, Зеленский выразил критику в адрес европейских стран, которые настаивают на необходимости мирных переговоров, предполагая, что это может привести к неоднозначной трактовке ситуации и, по его мнению, к "обниманиям с Путиным". Это высказывание вызвало ряд обсуждений о текущем положении Украины на международной арене и внутреннем политическом климате страны.

Зеленский также упомянул недавний короткий телефонный разговор с Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались вопросы мирового порядка и необходимость завершения военных действий. По информации украинских СМИ, разговор продлился всего пять минут и оставил Зеленского раздраженным из-за неоднозначной позиции Трампа.