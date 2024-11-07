ЗРК "Викинг" способен эффективно противостоять современным воздушным угрозам в условиях радиоэлектронного противодействия, что демонстрирует новейшие достижения российской военной инженерии.

На недавно открытой авиационно-космической выставке Airshow China российский концерн "Алмаз-Антей" представил миру своё последнее достижение в области зенитных ракетных комплексов — "Викинг". Этот средней дальности ЗРК разработан так, чтобы выдерживать интенсивные условия современной боевой арены, включая радиоэлектронное и огневое противодействие.

"Викинг" отличается от предшественников способностью эффективно справляться с высокотехнологичными угрозами, такими как стелс-самолёты и тактические ракеты, на расстоянии до 65 км и высоте до 25 км. Но что делает этот ЗРК особенным, так это его способность адаптироваться к сложным условиям современных конфликтов, где радиоэлектронные помехи могут существенно затруднить работу оборонительных систем.

Презентация на таком крупном международном форуме не только демонстрирует достижения российских разработчиков, но и подчеркивает стратегическую важность сотрудничества и обмена технологиями в сфере обороны. "Викинг", вместе с другими передовыми системами обороны, такими как С-350Е "Витязь" и С-400 "Триумф", представляет собой витрину инноваций и потенциала российской военной промышленности.

Способность "Викинга" к многоцелевому применению делает его не просто оружием, а комплексным решением для защиты от разнообразных угроз, отражая тенденции глобализации и универсализации в военных технологиях.