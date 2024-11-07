"Ланцет" уничтожил украинскую самоходную установку "Богдана", пробив её броню насквозь и оставив технику полностью выгоревшей. Кумулятивная струя сохраняла мощность на протяжении еще 20 метров после удара.

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" продемонстрировал свои впечатляющие боевые возможности, уничтожив украинскую самоходную артиллерийскую установку "Богдана". Видео атаки недавно появилось в сети, где можно увидеть точность и мощь дрона.

Разведывательный беспилотник российской армии обнаружил украинскую самоходную установку 2С22 "Богдана" на базе грузовика высокой проходимости Tatra T815-7, который производит Чехия. Как только была установлена точная позиция цели, "Ланцет" молниеносно поразил её в боковую проекцию.

Результат атаки оказался весьма эффектным: кумулятивная струя дрона прошила броню самоходки и продолжила движение еще на 20 метров за машиной. После удара САУ "Богдана" полностью выгорела, а ее экипаж вынужден был бросить технику.

"Ланцет" - это современное оружие, оснащенное телевизионным каналом связи, который позволяет оператору наводить боеприпас на цель с высокой точностью. Он также оснащен несколькими системами наведения, что делает его опасным для широкого спектра целей на расстоянии до 40 километров. Максимальная взлетная масса дрона составляет 12 килограммов, что делает его достаточно маневренным и удобным в эксплуатации