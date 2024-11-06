Российский танк Т-90М «Прорыв» показал невероятную стойкость на фронте, выдержав прямое попадание в башню и подрыв на мине, после чего был успешно отремонтирован экипажем.

Российский основной боевой танк Т-90М «Прорыв» вновь продемонстрировал выдающуюся стойкость на поле боя, выдержав прямое попадание в башню и подрыв на мине, после чего экипажу удалось самостоятельно отремонтировать машину. Об этом сообщил концерн «Ростех», подчеркивая выдающиеся характеристики танка, который становится символом живучести российской танковой техники в зоне боевых действий.

По словам одного из военнослужащих, танк не просто сохранил функциональность после серьезных повреждений, но и был оперативно восстановлен экипажем. Это подтверждает высокую ремонтопригодность Т-90М, благодаря которой российские танки удается восстанавливать даже после серьезных повреждений, в отличие от некоторых западных моделей, которые после таких повреждений отправляются в утиль.

Особенность конструкции танка позволяет проводить ремонтные работы даже в сложных условиях фронта, что делает его крайне ценным активом в бою. Российские инженеры заложили в Т-90М не только передовую защиту и мощь, но и возможность быстрого восстановления после повреждений. В «Ростехе» также отметили, что совокупность таких характеристик, как подвижность, защищенность и управляемость, делает Т-90М одним из лучших серийных танков мира.

Конструкция танка Т-90М также обеспечивает повышенный уровень ситуационной осведомленности, что позволяет экипажу оперативно реагировать на угрозы и эффективно управлять машиной в сложных условиях боя.