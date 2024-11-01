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Mirakl
Boeing и NASA обсуждают будущее космического корабля Starliner после его последней миссии
Возможно, Boeing проведет грузовой полет для тестирования систем перед более серьезными миссиями.

Boeing и NASA обсуждают будущее космического корабля Starliner после его последней миссии к Международной космической станции. Корабль вернулся на Землю в Нью-Мексико два месяца назад, приземлившись без экипажа.

После посадки Boeing не проводила публичных мероприятий и ограничилась кратким заявлением о дальнейшем анализе данных полета. С тех пор новостей о Starliner не появлялось. Инсайдеры говорят, что компания вместе с NASA анализирует, что делать дальше.

Boeing рассматривает разные варианты. Одним из них может стать грузовой полет Starliner на Международную космическую станцию. Это позволит проверить системы корабля, доставляя научные эксперименты и запасы для станции.

Но планы могут измениться. Недавно стало известно, что Boeing думает продать некоторые из своих космических активов, включая Starliner. Компания понесла большие убытки, и новый генеральный директор Келли Ортберг ищет пути оптимизации.

NASA хочет сохранить варианты доставки экипажа и может финансировать часть затрат на доработку Starliner. Это поможет убедиться, что американские астронавты могут полагаться на несколько поставщиков услуг, не ограничиваясь одной компанией SpaceX.

#новости #космос #nasa #boeing #космический аппарат
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