Компания Skydio, американский производитель дронов, столкнулась с кризисом из-за санкций Китая, направленных на ограничение поставок батарей.

Компания Skydio, занимающая лидирующие позиции на рынке дронов в США, столкнулась с серьезной проблемой. Китай ввел санкции против этого производителя, что привело к нехватке батарей. Эти компоненты критически важны для дронов, но именно их Skydio заказывала в Китае.

Адам Брай, генеральный директор Skydio, в письме клиентам заявил, что санкции направлены на подрыв позиций американской компании на мировом рынке. Он утверждает, что цель этих действий — усилить зависимость мира от китайских поставщиков дронов.

На данный момент Skydio располагает значительным запасом батарей, но новые поставки ожидаются только весной следующего года. Из-за этого компания ограничила продажу батарей до одной штуки на дрон и предложила продлить лицензии и гарантии на те заказы, которые затронут рационирование.

Skydio активно участвует в военных усилиях, отправив тысячи своих дронов на помощь Украине. Компания также находится в контакте с администрацией президента Байдена и вице-президентом Тайваня, пытаясь найти решение возникшей проблемы.

Санкции были введены 10 октября в ответ на объявление США о дополнительной военной помощи Тайваню. Это уже не первый случай, когда США и Китай обмениваются ударами в области технологий дронов. Ранее крупнейший в мире производитель дронов DJI подал в суд на американское правительство, обвинив его в неправомерном назначении компании как "китайской военной компании".