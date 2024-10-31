Вертолет Ка-52 «Аллигатор» получит новую ракету Х-39М с дальностью более 25 км.

Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» вскоре будет оснащен новейшей ракетой Х-39М, которая обещает существенно повысить его боевые возможности. Об этом сообщил военный аналитик Евгений Даманцев. Новая ракета будет иметь дальность действия более 25 километров, что ставит её в один ряд с американской JAGM и делает её особенно полезной для поражения удалённых целей.

На завершающем этапе проектирования Х-39М получила модернизированный твердотопливный ракетный двигатель (РДТТ) с высокоимпульсным зарядом, что позволило увеличить радиус действия до 25 и более километров. Такой показатель значительно превышает возможности предыдущей версии ракеты Х-39, которая имела дальность 14,5 км.

На данный момент официальные характеристики Х-39М не раскрываются, однако известно, что она будет многоцелевой. Это означает, что ракета сможет эффективно поражать различные виды целей, включая бронированную технику, наземные укрепления и даже малоподвижные объекты. Х-39М предназначена для применения с различных типов летательных аппаратов, однако основным её носителем будет ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Введение в эксплуатацию Х-39М сделает российский Ка-52 ещё более универсальным боевым вертолетом. Возможность поражать цели на расстоянии до 25 километров будет полезна как для ведения наступательных операций, так и для защиты от атак на больших расстояниях. В настоящее время ВКС России активно используют дозвуковую многоцелевую тактическую ракету Х-39, однако её дальность составляет лишь 14,5 км, что часто недостаточно в условиях современного боя. Новая версия поможет устранить этот недостаток и усилить огневую мощь российских вертолетов.