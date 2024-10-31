На передовой заметили модифицированный танк Т-62 без башни, оснащённый сетками для защиты от дронов и оборудованием для разминирования

На передовой был замечен необычный гусеничный бронетранспортер на базе танка Т-62. Судя по внешнему виду, с машины демонтировали башню и установили специальное оборудование для разминирования и защиты от беспилотников. Новый вид боевой машины напомнил многим что-то из мира "Безумного Макса", но с вполне реальной целью - защитить экипаж и обеспечить безопасное передвижение.

Особенностью этой модификации Т-62 стала установка так называемого "супер-мангала" - сетки для защиты от атак FPV-дронов. Дополнительно поверх машины натянули слой стальной сетки, чтобы повысить защиту от беспилотников-камикадзе. Для создания дистанции между защитными слоями и корпусом машины использовали гильзы от танковых 115-мм снарядов. Такое решение увеличивает шансы на нейтрализацию летящих в машину боеприпасов до их детонации.

В передней части бронемашины установлен бульдозерный отвал БТУ-55. Он не только помогает расчищать местность и проводить разминирование, но и обеспечивает дополнительную защиту от лобовых атак. На борту также установлен электромагнитный трал для нейтрализации мин с неконтактными магнитными взрывателями, что особенно важно для безопасного передвижения в условиях насыщенности местности минами.

Эта модификация Т-62, скорее всего, предназначена для выполнения инженерных задач на передовой, таких как разминирование или обеспечение безопасных коридоров для других военных машин. Усиленная защита и многочисленные инженерные приспособления делают её полезным инструментом для поддержки наступательных операций и обеспечения безопасности войск.