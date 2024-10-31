Российский ЗРК "Тор-М2" демонстрирует высокую эффективность в борьбе с беспилотниками, включая украинские "Лелека" и "Фурия" и американские Switchblade 600.

Современные боевые действия все больше зависят от беспилотной авиации. Разведывательные дроны и дроны-камикадзе ВСУ угрожают российским войскам как на ЛБС, так и в глубоком тылу. Для борьбы с этой угрозой российская армия активно использует зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Тор-М2". Этот комплекс стал незаменимым средством защиты от дронов, включая украинские "Лелека" и "Фурия", а также американские беспилотники Switchblade 600.

Модификация "Тор-М2" обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими версиями. Комплекс оснащен расширенным боекомплектом и новейшей системой наведения, что делает его особенно эффективным в борьбе с беспилотной авиацией. Российские специалисты отмечают, что комплекс способен уничтожать беспилотники на расстоянии до нескольких десятков километров, что позволяет прикрывать войска от атак с воздуха на значительных удалениях от ЛБС.

Один из расчетов ЗРК "Тор-М2", которым командует сержант Александр Иванов, недавно продемонстрировал эффективность новой системы. По словам сержанта, его экипаж имеет все необходимые навыки для оперативного поражения дронов. Иванов подчеркнул, что ключевую роль в эффективности системы играет подготовка экипажа и профессионализм командира. "Машина у нас хорошая, экипаж подготовленный. Но самое главное, командир у нас профессиональный", - отметил он.

Наибольшее внимание сейчас привлекают американские дроны-камикадзе Switchblade 600, которые активно применяются на ЛБС. Эти беспилотники обладают дальностью действия до 40 километров и предназначены для поражения бронетехники и живой силы. Тем не менее, благодаря "Тор-М2", российские военные успешно справляются с этой угрозой. ЗРК способен обнаруживать, отслеживать и уничтожать такие цели, превращая их в снопы искр ещё на подлете.

Система "Тор-М2" активно используется для обеспечения безопасности российских войск не только в зоне боевых действий, но и для защиты ключевых объектов инфраструктуры. Благодаря мобильности комплекса и его способности быстро занимать боевую позицию, "Тор-М2" остается важным элементом ПВО российских войск, защищая их от внезапных атак с воздуха.