"Велес" — это новый российский дрон, предназначенный для доставки боевых беспилотников в зону боевых действий.

В индустрии беспилотных летательных аппаратов России появился новый игрок — БПЛА "Велес", задуманный как мобильная платформа для доставки боевых дронов непосредственно на поле боя. Этот дрон разработан на базе уникальных патентов советского инженера Сергея Баландина, которые легли в основу его двигателя внутреннего сгорания. Дополнительно "Велес" оборудован парой электрических моторов и аккумулятором, что расширяет его оперативные возможности и увеличивает дальность полёта до 200 километров.

Особое внимание в разработке уделено мультифункциональности "Велеса". Помимо транспортировки до четырёх боевых дронов различных размеров, он способен функционировать как ретранслятор сигналов, что крайне важно для поддержания связи в условиях, когда прямое соединение между управляющими пунктами и беспилотниками может быть затруднено.

Первые испытания новинки запланированы на февраль 2025 года, и они покажут, насколько эффективным может быть такой подход в реальных условиях. Основываясь на отечественном и зарубежном опыте — от советских авиационных разработок до современных аналогов, таких как V-22 Osprey, инженеры надеются предоставить Вооружённым Силам надёжное средство для повышения эффективности боевых операций.